Depeche Mode veröffentlichen „Spirit“

Das Album heisst „Spirit“ und wird Anfang April 2017 veröffentlicht. Zusammen mit James Ford haben Depeche Mode ein sehr elektronisches, aber auch sehr effektreiches Album produziert. Die Global Spirit-Tour wird vor allem der Charity Water Organisation zur Gute kommen. In Deutschland kann man Depeche Mode in Hamburg, Leipzig, Gelsenkirchen, Köln, Frankfurt und anderen Städten sehen. Der Vorverkauf startet am Donnerstag oder Freitag. Auf der Pressekonferenz haben Depeche Mode ein paar Soundschnipsel eines neuen Stückes namens „Revolution“ vorgestellt. In dem Song fragt die Band „Where is the Revolution?“.

Hier die genauen Termine:

Sa. 27. Mai 2017 Leipzig Festwiese

Mo. 05. Juni 2017 Köln RheinEnergieStadion

Fr. 09. Juni 2017 München Olympiastadion

So. 11. Juni 2017 Hannover HDI Arena

Sa. 18. Juni 2017 Zürich Stadion Letzigrund *

Di. 20. Juni 2017 Frankfurt Commerzbank-Arena

Do. 22. Juni 2017 Berlin Olympiastadion

Di. 04. Juli 2017 Gelsenkirchen Veltins Arena

