Depeche Mode „Global Spirit“-Tour in Deutschland

Depeche Mode gehen im Jahr 2017 wieder auf große Welttournee. Dabei machen sie natürlich auch wieder in Deutschland halt. In Nordrheinwestfalen spielen Depeche Mode dabei in Stadien wo sie noch nie gespielt haben… Hier könnt ihr die Karten ab Donnerstag bekommen:

RTL Online Presale: Do., 13. Oktober 2016, 10:00 Uhr (24h)

Ticketmaster/Eventim Online Presale: Fr., 14. Oktober 2016, 10:00 Uhr (72h)

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mo., 17. Oktober 2016, 10:00 Uhr

VIP Tickets inkl. Early Entry ab 14. Oktober 2016 exklusiv bei ticketmaster.de

Die Global Spirit Tour im einzelnen:

Sa. 27. Mai 2017 Leipzig Festwiese

Mo. 05. Juni 2017 Köln RheinEnergieStadion

Fr. 09. Juni 2017 München Olympiastadion

So. 11. Juni 2017 Hannover HDI Arena

Di. 20. Juni 2017 Frankfurt Commerzbank-Arena

Do. 22. Juni 2017 Berlin Olympiastadion

Di. 04. Juli 2017 Gelsenkirchen Veltins Arena

Da die Tour sicher schon am Donnerstag und Freitag ausverkauft sein wird, bitte schnell sein. Es werden aber sicherlich noch diverse Zusatztermine folgen!

