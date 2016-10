Depeche Mode „Global Spirit“

Sehr lange haben sie alle offiziellen Infos zurück gehalten. Dann starteten Depeche Mode am 29.09.16 einen Countdown, der auf den 11.10.2016 endet und eine Pressekonferenz in Mailand ankündigt. Wer die traditionelle Geschichte von Depeche Mode kennt, weiß was dort klassisch verkündet wird: Die nächste Weltournee und das nun mehr 14. Studioalbum. Inzwischen ist auch ein neues Pressefoto aufgetaucht, dass die Band mit einem Vorschlaghammer zeigt. Das lässt auf die besten, alten Zeiten der 80er Jahre hoffen, als die Engländer Sounds kreierten, die man sonst nirgendswo anders hören könnte. Dazu kursiert nun auch ein Titel „Global Spirit“ durchs Netz. Dieser Titel scheint auf den ersten Augenblick etwas gewöhnungsbedürftig für Depeche Mode. Wenn man aber mal drüber nachdenkt, trifft es das Lebensgefühl sovieler Menschen wie die Faust aufs Auge. Nach Music for the Masses, Ultra und Sounds of the universe ist Global Spirit die logische Fortsetzung. Am Dienstag um 13h wissen wir mehr. Wir berichten von der Live-Pressekonferenz.

