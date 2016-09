Varité Noir, die dritte am Samstag, den 03.09.2016 in Viersen

DARKMUSIC +++ ART +++ NOIZE +++ BLACK ABSINTH

Für alle Nachtschattengewächse unter Euch kreieren die Freigeister „DIE SCHWARZE NACHT IM FREIGEIST “. Wir bieten Euch eine Mischung aus Musik der Dark Szene von Depeche Mode bis hinzu EBM, Gothic, Industrial, Dark Wave, 80er (Front 242, Nitzer Ebb, Skinny Puppy, Covenant, Sisters of Mercy, Trisomie 21, Apoptygma Berzerk, Klinik…)

Music by: DJ Synthetics (Chefredakteur des Synthetics Magazins). Bekannt in der Szene als DJ im Stahlwerk (Düsseldorf), Batschkapp (Frankfurt), Genesis (Mannheim) und Herausgeber des Synthetics und Depeche Mode Magazins: The Synthetics Years seit 1998. http:// www.synthetics-magazin.de/ **Künftig auch im Freigeist Viersen zu erwerben**



Dazu für alle „Noize Freaks“ unter Euch: abgedrehtes Zeugs von den Jungs „Schönhoff“!

Passend dazu: „Das Blut des Teufels“, Black Absinth 80% (nur wer sich traut!)

(Dresscode szeneüblich mindestens schwarz )

Kunst (Ausstellung surrealer Fotokunst vom Fotografenmeister Stefan Weimbs). http:// www.fotostudio-weimbs.de/

