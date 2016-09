Happy Birthday Construction Time Again

Construction Time Again ist das dritte Studioalbum der britischen Synthpop-Legende Depeche Mode. Das Album hat die Musik-Welt revolutioniert, da viele Teile der Songs komplett revolutionär durch Sampling-Technik entstanden sind. Bei diesem Album wirkte auch zum ersten mal das Neu-Mitglied Alan Wilder mit, der sogar zwei Songs Two Minute Warning und The Landscape is Changing geschrieben hat. Aus dem Album wurden nur zwei Singles ausgekoppelt…

Everything Counts – 11. Juli 1983

– 11. Juli 1983 Love, in Itself – 19. September 1983

Das Album erreichte in Deutschland den 7. Platz der Charts und landete in England auf dem 6. Platz.

Trackliste

Love, in Itself – 4:29 More Than a Party – 4:45 Pipeline – 5:54 Everything Counts – 4:19 Two Minute Warning – 4:13 Shame – 3:50 The Landscape is Changing – 4:47 Told You So – 4:24 And Then… – 4:34 Everything Counts (Reprise) – 0:55

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …