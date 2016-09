Eine der genialsten Single-Auskopplungen wird heute 34 Jahre alt. Wir feiern den grandiosen Geburtstag des Depeche Mode Klassikers mit dem Live Mitschnitt aus „The world we live in and live in Hamburg“ aus dem Jahr 1984. Obendrauf gibt es jede Menge Dave Dancing und diese unglaubliche Leidenschaft, die die beste Band letztendlich zu unglaublich verdientem Weltruhm verhalf. In der Verlängerung ist hier auch noch New Life zu sehen!

