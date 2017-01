Eure Fragen an Martin Gore ?

Am Donnerstag führen wir ein Interview mit Mr. Martin L. Gore. Wir bieten euch hiermit an Fragen an das Ausnahmetalent stellen zu können. Postet eure Fragen bitte als Kommentare in diesen Beitrag. Unter allen Einsendern verlosen wir 5 x die aktuelle Depeche Mode The Synthetics Years Teil 6 Ausgabe inkl. DM DIN A1 Poster.

